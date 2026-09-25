S&P 500-Papier Kimberly-Clark-Aktie: So viel Verlust hätte ein Kimberly-Clark-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Kimberly-Clark-Papier via Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Kimberly-Clark-Anteile bei 121.72 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Kimberly-Clark-Papier investiert hätte, befänden sich nun 0.822 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Kimberly-Clark-Aktien wären am 24.09.2026 79.87 USD wert, da der Schlussstand 97.22 USD betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 20.13 Prozent verringert.

Kimberly-Clark markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 32.53 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch