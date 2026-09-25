Kimberly-Clark Aktie 945034 / US4943681035
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Frühes Investment
|
25.09.2026 16:02:27
S&P 500-Papier Kimberly-Clark-Aktie: So viel Verlust hätte ein Kimberly-Clark-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Anleger, die vor Jahren in Kimberly-Clark-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Kimberly-Clark-Papier via Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Kimberly-Clark-Anteile bei 121.72 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Kimberly-Clark-Papier investiert hätte, befänden sich nun 0.822 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Kimberly-Clark-Aktien wären am 24.09.2026 79.87 USD wert, da der Schlussstand 97.22 USD betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 20.13 Prozent verringert.
Kimberly-Clark markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 32.53 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: On Holding - Ein explosiver Antritt
Der Sportartikelhersteller steigt in das Fussballgeschäft ein und setzt sich ehrgeizige Wachstumsziele. Nach diesen News hat die On-Aktie einen Sprint gestartet, der durchaus noch weitergehen könnte.Weiterlesen!