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23.10.2026 16:02:22
S&P 500-Papier Kimberly-Clark-Aktie: So viel Verlust hätte ein Kimberly-Clark-Investment von vor einem Jahr eingebracht
So viel hätten Anleger mit einem frühen Kimberly-Clark-Investment verlieren können.
Heute vor 1 Jahr wurden Trades Kimberly-Clark-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 118.76 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in das Kimberly-Clark-Papier investiert hätte, hätte er nun 8.420 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 22.10.2026 945.73 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 112.32 USD belief. Damit wäre die Investition 5.43 Prozent weniger wert.
Jüngst verzeichnete Kimberly-Clark eine Marktkapitalisierung von 35.43 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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