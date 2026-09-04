S&P 500-Papier Kimberly-Clark-Aktie: So viel Verlust hätte ein Kimberly-Clark-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Heute vor 3 Jahren wurde das Kimberly-Clark-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen Kimberly-Clark-Anteile an diesem Tag bei 127.46 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Kimberly-Clark-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0.785 Kimberly-Clark-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 03.09.2026 auf 107.95 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 84.69 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 15.31 Prozent vermindert.

Die Marktkapitalisierung von Kimberly-Clark belief sich zuletzt auf 36.29 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch