Kimberly-Clark Aktie 945034 / US4943681035
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07.08.2026 16:02:20
S&P 500-Papier Kimberly-Clark-Aktie: So viel Verlust hätte ein Kimberly-Clark-Investment von vor 3 Jahren eingebracht
Vor Jahren Kimberly-Clark-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.
Heute vor 3 Jahren wurde das Kimberly-Clark-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen Kimberly-Clark-Anteile an diesem Tag bei 128.58 USD. Bei einem Investment von 10’000 USD in die Kimberly-Clark-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 77.773 Kimberly-Clark-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 06.08.2026 auf 108.66 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8’450.77 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 15.49 Prozent vermindert.
Die Marktkapitalisierung von Kimberly-Clark belief sich zuletzt auf 37.50 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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