S&P 500-Papier Kimberly-Clark-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Kimberly-Clark von vor 10 Jahren bedeutet

Das Kimberly-Clark-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Kimberly-Clark-Anteile bei 121.81 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in die Kimberly-Clark-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 82.095 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Kimberly-Clark-Aktie auf 98.19 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8’060.91 USD wert. Das entspricht einem Minus von 19.39 Prozent.

Zuletzt verbuchte Kimberly-Clark einen Börsenwert von 32.56 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch