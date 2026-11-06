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06.11.2026 16:02:19
S&P 500-Papier Kimberly-Clark-Aktie: So viel hätte eine Investition in Kimberly-Clark von vor 5 Jahren gekostet
Vor Jahren in Kimberly-Clark eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.
Vor 5 Jahren wurde das Kimberly-Clark-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 132.23 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 5 Jahren, besässe man nun 0.756 Kimberly-Clark-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 05.11.2026 83.54 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 110.46 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 16.46 Prozent verkleinert.
Kimberly-Clark markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 66.57 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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