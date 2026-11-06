S&P 500-Papier Kimberly-Clark-Aktie: So viel hätte eine Investition in Kimberly-Clark von vor 5 Jahren gekostet

Vor 5 Jahren wurde das Kimberly-Clark-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 132.23 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 5 Jahren, besässe man nun 0.756 Kimberly-Clark-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 05.11.2026 83.54 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 110.46 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 16.46 Prozent verkleinert.

Kimberly-Clark markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 66.57 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch