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|Lohnender Keysight Technologies-Einstieg?
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25.11.2026 16:02:23
S&P 500-Papier Keysight Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Keysight Technologies-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Vor Jahren Keysight Technologies-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.
Die Keysight Technologies-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Keysight Technologies-Aktie an diesem Tag 195.46 USD wert. Bei einem 1’000-USD-Investment vor 1 Jahr, besässe man nun 5.116 Keysight Technologies-Papiere. Die gehaltenen Anteile wären am 24.11.2026 1’392.71 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 272.22 USD belief. Die Steigerung von 1’000 USD zu 1’392.71 USD entspricht einer Performance von +39.27 Prozent.
Alle Keysight Technologies-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 49.22 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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