S&P 500-Papier Keysight Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Keysight Technologies-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit der Keysight Technologies-Aktie statt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 131.06 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 0.763 Keysight Technologies-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 06.10.2026 auf 388.03 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 296.07 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 196.07 Prozent angewachsen.

Die Marktkapitalisierung von Keysight Technologies belief sich zuletzt auf 65.16 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch