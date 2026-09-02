S&P 500-Papier Keysight Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Keysight Technologies von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Keysight Technologies-Anteilen via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Keysight Technologies-Papier bei 163.79 USD. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Keysight Technologies-Aktie investiert, befänden sich nun 6.105 Keysight Technologies-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 01.09.2026 auf 319.27 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’949.26 USD wert. Die Steigerung von 1’000 USD zu 1’949.26 USD entspricht einer Performance von +94.93 Prozent.

Keysight Technologies markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 55.27 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch