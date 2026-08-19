S&P 500-Papier Keysight Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Keysight Technologies von vor 5 Jahren eingefahren

Vor 5 Jahren wurden Keysight Technologies-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Keysight Technologies-Papiers betrug an diesem Tag 166.69 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in das Keysight Technologies-Papier investiert hätte, befänden sich nun 59.992 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Keysight Technologies-Papiers auf 341.00 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 20’457.14 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 104.57 Prozent gesteigert.

Der Marktwert von Keysight Technologies betrug jüngst 62.04 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch