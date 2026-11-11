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11.11.2026 16:02:23
S&P 500-Papier Keysight Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Keysight Technologies von vor 5 Jahren abgeworfen
So viel hätten Anleger mit einem frühen Keysight Technologies-Investment verdienen können.
Vor 5 Jahren wurde die Keysight Technologies-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 185.76 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in das Keysight Technologies-Papier investiert hätte, hätte er nun 53.833 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 10.11.2026 15’690.14 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 291.46 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 56.90 Prozent.
Keysight Technologies markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 48.90 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Henkel - Der Umbau trägt Früchte
Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.Weiterlesen!
Nachrichten zu Keysight Technologies Inc
Analysen zu Keysight Technologies Inc
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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