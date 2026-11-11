S&P 500-Papier Keysight Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Keysight Technologies von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor 5 Jahren wurde die Keysight Technologies-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 185.76 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in das Keysight Technologies-Papier investiert hätte, hätte er nun 53.833 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 10.11.2026 15’690.14 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 291.46 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 56.90 Prozent.

Keysight Technologies markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 48.90 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch