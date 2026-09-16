Keysight Technologies Aktie 23298941 / US49338L1035
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16.09.2026 16:02:23
S&P 500-Papier Keysight Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Keysight Technologies von vor 5 Jahren abgeworfen
Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Keysight Technologies-Aktie gebracht.
Das Keysight Technologies-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Keysight Technologies-Papier an diesem Tag 179.78 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0.556 Keysight Technologies-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs auf 313.36 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 174.30 USD wert. Mit einer Performance von +74.30 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Insgesamt war Keysight Technologies zuletzt 53.55 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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