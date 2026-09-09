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Keysight Technologies Aktie 23298941 / US49338L1035

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Lohnender Keysight Technologies-Einstieg? 09.09.2026 16:02:30

S&P 500-Papier Keysight Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Keysight Technologies von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren Keysight Technologies-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Keysight Technologies
266.19 CHF -0.16%
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Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Keysight Technologies-Aktie via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 132.30 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 75.586 Keysight Technologies-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 25’201.81 USD, da sich der Wert einer Keysight Technologies-Aktie am 08.09.2026 auf 333.42 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 152.02 Prozent angezogen.

Alle Keysight Technologies-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 55.74 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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