Keysight Technologies Aktie 23298941 / US49338L1035
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09.09.2026 16:02:30
S&P 500-Papier Keysight Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Keysight Technologies von vor 3 Jahren eingebracht
Vor Jahren Keysight Technologies-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Keysight Technologies-Aktie via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 132.30 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 75.586 Keysight Technologies-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 25’201.81 USD, da sich der Wert einer Keysight Technologies-Aktie am 08.09.2026 auf 333.42 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 152.02 Prozent angezogen.
Alle Keysight Technologies-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 55.74 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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