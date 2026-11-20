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|Profitabler KeyCorp-Einstieg?
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20.11.2026 16:02:17
S&P 500-Papier KeyCorp-Aktie: So viel Verlust hätte eine KeyCorp-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Bei einem frühen KeyCorp-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.
Am 20.11.2021 wurden KeyCorp-Anteile via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 23.37 USD. Wer vor 5 Jahren 100 USD in die KeyCorp-Aktie investiert hat, hat nun 4.279 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 19.11.2026 auf 20.03 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 85.71 USD wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 14.29 Prozent verringert.
Der Börsenwert von KeyCorp belief sich zuletzt auf 21.61 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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