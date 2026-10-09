KeyCorp Aktie 202895 / US4932671088
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09.10.2026 16:02:34
S&P 500-Papier KeyCorp-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in KeyCorp von vor einem Jahr verdient
Wer vor Jahren in KeyCorp-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.
Vor 1 Jahr wurde das KeyCorp-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 18.18 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die KeyCorp-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 5.501 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des KeyCorp-Papiers auf 20.10 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 110.56 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 10.56 Prozent.
KeyCorp wurde am Markt mit 21.10 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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