S&P 500-Papier KeyCorp-Aktie: So viel hätte eine Investition in KeyCorp von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit dem KeyCorp-Papier statt. Zum Handelsende stand das KeyCorp-Papier an diesem Tag bei 10.72 USD. Bei einem KeyCorp-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 93.284 KeyCorp-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 15.10.2026 auf 19.94 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’860.07 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 86.01 Prozent vermehrt.

KeyCorp erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 21.17 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch