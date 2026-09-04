KeyCorp Aktie 202895 / US4932671088
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04.09.2026 16:02:23
S&P 500-Papier KeyCorp-Aktie: So viel hätte eine Investition in KeyCorp von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor Jahren KeyCorp-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.
Am 04.09.2016 wurde die KeyCorp-Aktie via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen KeyCorp-Anteile letztlich bei 12.55 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 1’000 USD in die KeyCorp-Aktie investierten, hätten nun 79.681 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs auf 22.12 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’762.55 USD wert. Mit einer Performance von +76.25 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Alle KeyCorp-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 23.22 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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