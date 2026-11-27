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27.11.2026 16:02:21
S&P 500-Papier KeyCorp-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in KeyCorp von vor 10 Jahren abgeworfen
Anleger, die vor Jahren in KeyCorp-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 10 Jahren wurde das KeyCorp-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der KeyCorp-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 17.33 USD. Bei einem 1’000-USD-Investment vor 10 Jahren, besässe man nun 57.703 KeyCorp-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des KeyCorp-Papiers auf 20.22 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’166.76 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 16.68 Prozent zugenommen.
Jüngst verzeichnete KeyCorp eine Marktkapitalisierung von 21.29 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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