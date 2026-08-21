Johnson Controls International Aktie 31349330 / IE00BY7QL619
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Lukratives Johnson Controls International-Investment?
|
21.08.2026 10:02:26
S&P 500-Papier Johnson Controls International-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Johnson Controls International-Investment von vor einem Jahr verdient
Wer vor Jahren in Johnson Controls International eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 1 Jahr wurde das Johnson Controls International-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 104.75 USD wert. Bei einem Investment von 1’000 USD in das Johnson Controls International-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 9.547 Johnson Controls International-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Johnson Controls International-Papiers auf 143.16 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’366.68 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +36.67 Prozent.
Am Markt war Johnson Controls International jüngst 87.76 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Aryzta: Aus der Backstube kommt Gegenwind
Schwache Halbjahreszahlen und wachsende Probleme im wichtigen Deutschlandgeschäft haben Aryzta schwer zugesetzt und die Aktie auf ein Drei-Jahres-Tief abstürzen lassen. Für spekulative Anleger könnte damit die Unterseite wieder interessant werden.Weiterlesen!
Nachrichten zu Johnson Controls International PLC
Analysen zu Johnson Controls International PLC
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI in Rot -- DAX etwas fester - 26'000-Punkte-Marke im Blick -- Asiens Börsen letztlich uneins
Am heimischen Aktienmarkt geht es abwärts. Der deutsche Leitindex zeigt sich ohne klare Richtung. Die Märkte in Fernost sind sich am Freitag nicht ganz einig.