S&P 500-Papier Johnson Controls International-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Johnson Controls International-Investment von vor einem Jahr verdient

Heute vor 1 Jahr wurde das Johnson Controls International-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 104.75 USD wert. Bei einem Investment von 1’000 USD in das Johnson Controls International-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 9.547 Johnson Controls International-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Johnson Controls International-Papiers auf 143.16 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’366.68 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +36.67 Prozent.

Am Markt war Johnson Controls International jüngst 87.76 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch