S&P 500-Papier Johnson Controls International-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Johnson Controls International-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Johnson Controls International-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Johnson Controls International-Aktie bei 40.91 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 24.443 Johnson Controls International-Aktien im Depot. Die gehaltenen Johnson Controls International-Aktien wären am 10.09.2026 3’490.77 USD wert, da der Schlussstand 142.81 USD betrug. Damit wäre die Investition 249.08 Prozent mehr wert.

Zuletzt verbuchte Johnson Controls International einen Börsenwert von 87.75 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch