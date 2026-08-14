S&P 500-Papier Johnson Controls International-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Johnson Controls International-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Heute vor 10 Jahren wurde die Johnson Controls International-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Johnson Controls International-Papier bei 41.07 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 2.435 Johnson Controls International-Aktien im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 13.08.2026 368.79 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 151.45 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 268.79 Prozent.

Johnson Controls International markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 92.63 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch