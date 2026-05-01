S&P 500-Papier Johnson Controls International-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Johnson Controls International von vor einem Jahr abgeworfen

Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’136 0.8%  SPI 18’551 0.9%  Dow 49’652 1.6%  DAX 24’292 1.4%  Euro 0.9175 0.1%  EStoxx50 5’882 1.1%  Gold 4’579 -1.0%  Bitcoin 60’276 1.0%  Dollar 0.7816 0.0%  Öl 111.3 -2.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Rivian-Aktie unter Druck: Trotz R2-Serienfertigung schmelzen Kursgewinne dahin
EEII-Aktie: Verluste weiten sich aus - Überschuldung zwingt Hauptaktionär zum Handeln
Apple-Aktie im Aufwind: Starker Gewinnsprung trotzt drohendem Chip-Preisschock
APG SGA-Aktie: NZZ erhöht Beteiligung deutlich
ATX-Titel BAWAG-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BAWAG von vor 5 Jahren abgeworfen
Suche...
Plus500 Depot

Johnson Controls International Aktie 31349330 / IE00BY7QL619

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Profitable Johnson Controls International-Investition? 01.05.2026 10:02:26

S&P 500-Papier Johnson Controls International-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Johnson Controls International von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Johnson Controls International-Investment gewesen.

Johnson Controls International
113.07 CHF 0.87%
Kaufen Verkaufen

Heute vor 1 Jahr wurde die Johnson Controls International-Aktie feiertags-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Johnson Controls International-Anteile 87.25 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Johnson Controls International-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 1.146 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 146.03 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 167.37 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +67.37 Prozent.

Insgesamt war Johnson Controls International zuletzt 86.49 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch