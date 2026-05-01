S&P 500-Papier Johnson Controls International-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Johnson Controls International von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr wurde die Johnson Controls International-Aktie feiertags-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Johnson Controls International-Anteile 87.25 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Johnson Controls International-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 1.146 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 146.03 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 167.37 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +67.37 Prozent.

Insgesamt war Johnson Controls International zuletzt 86.49 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch