S&P 500-Papier Johnson Controls International-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Johnson Controls International von vor 5 Jahren eingefahren

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit Johnson Controls International-Anteilen statt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 75.02 USD. Wer vor 5 Jahren 100 USD in die Johnson Controls International-Aktie investiert hat, hat nun 1.333 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Johnson Controls International-Aktien wären am 03.09.2026 189.59 USD wert, da der Schlussstand 142.23 USD betrug. Damit hatte sich der Wert der Investition um 89.59 Prozent erhöht.

Die Marktkapitalisierung von Johnson Controls International belief sich zuletzt auf 84.29 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch