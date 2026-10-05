S&P 500-Papier Jack Henry Associates-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Jack Henry Associates von vor 5 Jahren angefallen

Jack Henry Associates-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Jack Henry Associates-Anteile bei 162.81 USD. Bei einem Jack Henry Associates-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0.614 Jack Henry Associates-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Jack Henry Associates-Anteile wären am 02.10.2026 87.55 USD wert, da der Schlussstand 142.54 USD betrug. Mit einer Performance von -12.45 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Jack Henry Associates wurde am Markt mit 10.00 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch