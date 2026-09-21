Jack Henry & Associates Aktie 938511 / US4262811015
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21.09.2026 16:02:20
S&P 500-Papier Jack Henry Associates-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Jack Henry Associates-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Vor Jahren in Jack Henry Associates eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit Jack Henry Associates-Anteilen statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Jack Henry Associates-Papier 151.97 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in das Jack Henry Associates-Papier investiert hätte, befänden sich nun 6.580 Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 1’018.95 USD, da sich der Wert eines Jack Henry Associates-Papiers am 18.09.2026 auf 154.85 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 1.90 Prozent vermehrt.
Jack Henry Associates erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 10.85 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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