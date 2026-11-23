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|Rentabler Jack Henry Associates-Einstieg?
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23.11.2026 16:02:27
S&P 500-Papier Jack Henry Associates-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Jack Henry Associates-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Jack Henry Associates-Investment gewesen.
Vor 3 Jahren wurde das Jack Henry Associates-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 153.09 USD. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 1’000 USD in die Jack Henry Associates-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 6.532 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 20.11.2026 auf 171.32 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’119.08 USD wert. Das entspricht einem Plus von 11.91 Prozent.
Jüngst verzeichnete Jack Henry Associates eine Marktkapitalisierung von 11.84 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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