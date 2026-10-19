S&P 500-Papier Jack Henry Associates-Aktie: Hätte sich eine Jack Henry Associates-Investition von vor einem Jahr gelohnt?

Die Jack Henry Associates-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen Jack Henry Associates-Anteile letztlich bei 152.93 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 65.389 Jack Henry Associates-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 10’017.00 USD, da sich der Wert eines Jack Henry Associates-Anteils am 16.10.2026 auf 153.19 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 0.17 Prozent vermehrt.

Alle Jack Henry Associates-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 10.74 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch