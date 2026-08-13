S&P 500-Papier J M Smucker-Aktie: So viel Verlust hätte eine J M Smucker-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

J M Smucker-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 152.83 USD. Bei einem J M Smucker-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 65.432 J M Smucker-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 12.08.2026 auf 118.79 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 7’772.69 USD wert. Damit wäre die Investition 22.27 Prozent weniger wert.

J M Smucker wurde am Markt mit 12.56 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch