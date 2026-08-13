J. M. Smucker Aktie 1426289 / US8326964058
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|J M Smucker-Investment
|
13.08.2026 16:02:23
S&P 500-Papier J M Smucker-Aktie: So viel Verlust hätte eine J M Smucker-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Das wäre der Verlust bei einem frühen J M Smucker-Investment gewesen.
J M Smucker-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 152.83 USD. Bei einem J M Smucker-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 65.432 J M Smucker-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 12.08.2026 auf 118.79 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 7’772.69 USD wert. Damit wäre die Investition 22.27 Prozent weniger wert.
J M Smucker wurde am Markt mit 12.56 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Nokia: Comeback mit KI-Turbo
Die Finnen melden sich mit starken Zahlen zurück. Vor allem das Geschäft mit optischen Netzwerken und KI-Rechenzentren entwickelt sich zum Wachstumstreiber und könnte 2027 für zusätzlichen Schub sorgen. Nach der kräftigen Kurskorrektur bietet die Aktie tradingorientierten Anlegern damit eine potenzielle Chance.Weiterlesen!
Nachrichten zu J. M. Smucker Co.
|
13.08.26
|S&P 500-Papier J M Smucker-Aktie: So viel Verlust hätte eine J M Smucker-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
12.08.26
|Starker Wochentag in New York: S&P 500 beendet die Mittwochssitzung in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
12.08.26
|Freundlicher Handel in New York: So performt der S&P 500 am Nachmittag (finanzen.ch)
|
12.08.26
|Starker Wochentag in New York: S&P 500-Börsianer greifen am Mittwochmittag zu (finanzen.ch)
|
12.08.26
|Zuversicht in New York: S&P 500 notiert zum Handelsstart im Plus (finanzen.ch)
|
11.08.26
|Erste Schätzungen: J M Smucker gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
06.08.26
|S&P 500-Titel J M Smucker-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in J M Smucker von vor 5 Jahren verloren (finanzen.ch)
|
30.07.26
|S&P 500-Papier J M Smucker-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in J M Smucker von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
Analysen zu J. M. Smucker Co.
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen letztlich stärker -- SMI geht fester in den Feierabend -- DAX beendet Handel kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich am Donnerstag in Grün. Der deutsche Leitindex tendierte seitwärts. Die US-Börsen zeigten sich mit positiven Vorzeichen. In Fernost zeigten sich die Börsen am Donnerstag uneinheitlich.