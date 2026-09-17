S&P 500-Papier J M Smucker-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in J M Smucker von vor einem Jahr abgeworfen

Vor 1 Jahr wurde das J M Smucker-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen J M Smucker-Anteile an diesem Tag bei 105.19 USD. Bei einem 1’000-USD-Investment vor 1 Jahr, besässe man nun 9.507 J M Smucker-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 1’174.64 USD, da sich der Wert eines J M Smucker-Papiers am 16.09.2026 auf 123.56 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +17.46 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von J M Smucker belief sich zuletzt auf 13.01 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch