Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit Iron Mountain-Anteilen statt. Am Handelstag zuvor standen Iron Mountain-Anteile letztlich bei 31.55 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Iron Mountain-Papier investiert hätte, hätte er nun 3.170 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 19.11.2026 auf 108.78 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 344.79 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 244.79 Prozent.

Iron Mountain wurde jüngst mit einem Börsenwert von 33.27 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch