S&P 500-Papier Iron Mountain-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Iron Mountain-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Vor 10 Jahren wurde das Iron Mountain-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Iron Mountain-Papier bei 37.65 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in die Iron Mountain-Aktie investiert hätte, hätte er nun 26.560 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 3’030.28 USD, da sich der Wert eines Iron Mountain-Papiers am 24.09.2026 auf 114.09 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 203.03 Prozent gleich.

Am Markt war Iron Mountain jüngst 34.30 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch