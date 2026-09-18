S&P 500-Papier Iron Mountain-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Iron Mountain von vor 5 Jahren abgeworfen

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Iron Mountain-Papier via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 44.90 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 100 USD in die Iron Mountain-Aktie investierten, hätten nun 2.227 Anteile im Besitz. Die Investition hätte nun einen Wert von 253.90 USD, da sich der Wert einer Iron Mountain-Aktie am 17.09.2026 auf 114.00 USD belief. Damit wäre die Investition 153.90 Prozent mehr wert.

Alle Iron Mountain-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 33.32 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch