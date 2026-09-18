Iron Mountain Aktie 26754105 / US46284V1017
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18.09.2026 16:02:20
S&P 500-Papier Iron Mountain-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Iron Mountain von vor 5 Jahren abgeworfen
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Iron Mountain-Aktien verdienen können.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Iron Mountain-Papier via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 44.90 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 100 USD in die Iron Mountain-Aktie investierten, hätten nun 2.227 Anteile im Besitz. Die Investition hätte nun einen Wert von 253.90 USD, da sich der Wert einer Iron Mountain-Aktie am 17.09.2026 auf 114.00 USD belief. Damit wäre die Investition 153.90 Prozent mehr wert.
Alle Iron Mountain-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 33.32 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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