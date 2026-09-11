S&P 500-Papier Iron Mountain-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Iron Mountain-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Am 11.09.2023 wurde die Iron Mountain-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 63.01 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 158.705 Iron Mountain-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 10.09.2026 gerechnet (112.90 USD), wäre das Investment nun 17’917.79 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 79.18 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Iron Mountain belief sich zuletzt auf 34.31 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch