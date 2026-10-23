S&P 500-Papier Iron Mountain-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Iron Mountain-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Heute vor 10 Jahren wurden Iron Mountain-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 33.97 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 294.377 Iron Mountain-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 110.66 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 32’575.80 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 225.76 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von Iron Mountain belief sich jüngst auf 34.12 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch