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Iron Mountain Aktie 26754105 / US46284V1017

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Profitabler Iron Mountain-Einstieg? 28.08.2026 16:02:20

S&P 500-Papier Iron Mountain-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Iron Mountain von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Iron Mountain eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Iron Mountain
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Die Iron Mountain-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 38.25 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Iron Mountain-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 2.614 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Iron Mountain-Papiers auf 122.69 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 320.76 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +220.76 Prozent.

Der Börsenwert von Iron Mountain belief sich zuletzt auf 36.14 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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