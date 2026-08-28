Iron Mountain Aktie 26754105 / US46284V1017
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28.08.2026 16:02:20
S&P 500-Papier Iron Mountain-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Iron Mountain von vor 10 Jahren eingebracht
Vor Jahren in Iron Mountain eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.
Die Iron Mountain-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 38.25 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Iron Mountain-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 2.614 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Iron Mountain-Papiers auf 122.69 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 320.76 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +220.76 Prozent.
Der Börsenwert von Iron Mountain belief sich zuletzt auf 36.14 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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