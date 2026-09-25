S&P 500-Papier IQVIA-Aktie: So viel hätten Anleger an einem IQVIA-Investment von vor einem Jahr verdient

Vor 1 Jahr wurde das IQVIA-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 176.69 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 56.596 IQVIA-Aktien im Depot. Die gehaltenen IQVIA-Anteile wären am 24.09.2026 15’565.11 USD wert, da der Schlussstand 275.02 USD betrug. Damit hätte sich das Investment um 55.65 Prozent vermehrt.

Jüngst verzeichnete IQVIA eine Marktkapitalisierung von 44.14 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch