Am 27.11.2023 wurden IQVIA-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die IQVIA-Anteile bei 210.73 USD. Wer vor 3 Jahren 10’000 USD in die IQVIA-Aktie investiert hat, hat nun 47.454 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 11’916.67 USD, da sich der Wert eines IQVIA-Anteils am 25.11.2026 auf 251.12 USD belief. Damit wäre die Investition um 19.17 Prozent gestiegen.

Der Börsenwert von IQVIA belief sich jüngst auf 41.27 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch