S&P 500-Papier IPG Photonics-Aktie: So viel wäre eine IPG Photonics-Kapitalanlage von vor einem Jahr heute wert

Vor 1 Jahr wurden IPG Photonics-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das IPG Photonics-Papier 79.94 USD wert. Bei einem 100-USD-Investment vor 1 Jahr, besässe man nun 1.251 IPG Photonics-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 100.06 USD, da sich der Wert einer IPG Photonics-Aktie am 11.09.2026 auf 79.99 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 0.06 Prozent angewachsen.

Der Marktwert von IPG Photonics betrug jüngst 3.39 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch