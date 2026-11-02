S&P 500-Papier IPG Photonics-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in IPG Photonics von vor 10 Jahren angefallen

Das IPG Photonics-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 93.88 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 10.652 IPG Photonics-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 773.22 USD, da sich der Wert einer IPG Photonics-Aktie am 30.10.2026 auf 72.59 USD belief. Das kommt einer Abnahme um 22.68 Prozent gleich.

Der Börsenwert von IPG Photonics belief sich zuletzt auf 3.09 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch