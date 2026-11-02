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|IPG Photonics-Anlage unter der Lupe
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02.11.2026 16:02:20
S&P 500-Papier IPG Photonics-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in IPG Photonics von vor 10 Jahren angefallen
Bei einem frühen IPG Photonics-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.
Das IPG Photonics-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 93.88 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 10.652 IPG Photonics-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 773.22 USD, da sich der Wert einer IPG Photonics-Aktie am 30.10.2026 auf 72.59 USD belief. Das kommt einer Abnahme um 22.68 Prozent gleich.
Der Börsenwert von IPG Photonics belief sich zuletzt auf 3.09 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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