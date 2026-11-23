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23.11.2026 16:02:27
S&P 500-Papier IPG Photonics-Aktie: So viel Verlust hätte eine IPG Photonics-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Bei einem frühen IPG Photonics-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der IPG Photonics-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 164.41 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in das IPG Photonics-Papier investiert hätte, befänden sich nun 6.082 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des IPG Photonics-Papiers auf 58.64 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 356.67 USD wert. Aus 1’000 USD wurden somit 356.67 USD, was einer negativen Performance von 64.33 Prozent entspricht.
Die Marktkapitalisierung von IPG Photonics bezifferte sich zuletzt auf 2.48 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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