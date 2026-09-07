IPG Photonics CorpShs Aktie 1196227 / US44980X1090
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|Lukrativer IPG Photonics-Einstieg?
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07.09.2026 16:02:19
S&P 500-Papier IPG Photonics-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in IPG Photonics von vor 10 Jahren bedeutet
Das wäre der Fehlbetrag eines frühen IPG Photonics-Einstiegs gewesen.
Heute vor 10 Jahren wurden IPG Photonics-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 86.88 USD. Bei einem Investment von 10’000 USD in das IPG Photonics-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 115.101 IPG Photonics-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 04.09.2026 gerechnet (78.00 USD), wäre die Investition nun 8’977.90 USD wert. Das kommt einer Abnahme um 10.22 Prozent gleich.
Zuletzt verbuchte IPG Photonics einen Börsenwert von 3.32 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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