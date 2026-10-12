IPG Photonics CorpShs Aktie 1196227 / US44980X1090
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12.10.2026 16:02:24
S&P 500-Papier IPG Photonics-Aktie: So viel Verlust hätte ein IPG Photonics-Investment von vor einem Jahr eingebracht
Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in IPG Photonics-Aktien gewesen.
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der IPG Photonics-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die IPG Photonics-Aktie bei 80.68 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 12.395 IPG Photonics-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 09.10.2026 auf 78.27 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 970.13 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 2.99 Prozent abgenommen.
IPG Photonics markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 3.32 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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