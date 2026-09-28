S&P 500-Papier IPG Photonics-Aktie: So viel Verlust hätte ein IPG Photonics-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren wurden Trades IPG Photonics-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 160.99 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in das IPG Photonics-Papier investiert hätte, befänden sich nun 62.116 Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 4’852.48 USD, da sich der Wert eines IPG Photonics-Anteils am 25.09.2026 auf 78.12 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 51.48 Prozent verkleinert.

Der IPG Photonics-Wert an der Börse wurde auf 3.32 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch