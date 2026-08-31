S&P 500-Papier IPG Photonics-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in IPG Photonics von vor 5 Jahren eingebracht

IPG Photonics-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die IPG Photonics-Anteile bei 170.68 USD. Wenn man vor 5 Jahren 1’000 USD in die IPG Photonics-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 5.859 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 76.53 USD gerechnet, wäre die Investition nun 448.38 USD wert. Das entspricht einer Einbusse um 55.16 Prozent.

Der Marktwert von IPG Photonics betrug jüngst 3.26 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch