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16.11.2026 16:02:16
S&P 500-Papier IPG Photonics-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in IPG Photonics von vor 3 Jahren bedeutet
Wer vor Jahren in IPG Photonics-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit IPG Photonics-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 94.74 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 1.056 IPG Photonics-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des IPG Photonics-Papiers auf 67.78 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 71.54 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments -28.46 Prozent.
Zuletzt ergab sich für IPG Photonics eine Börsenbewertung in Höhe von 2.88 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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