S&P 500-Papier IPG Photonics-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in IPG Photonics von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor 10 Jahren wurde das IPG Photonics-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die IPG Photonics-Aktie an diesem Tag bei 84.93 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in die IPG Photonics-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 11.774 IPG Photonics-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der IPG Photonics-Aktie auf 90.23 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’062.40 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 6.24 Prozent zugenommen.

Die Marktkapitalisierung von IPG Photonics bezifferte sich zuletzt auf 3.84 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch