S&P 500-Papier Invitation Homes-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Invitation Homes von vor einem Jahr angefallen

Die Invitation Homes-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 30.29 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in die Invitation Homes-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 33.014 Invitation Homes-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 08.09.2026 931.66 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 28.22 USD belief. Das entspricht einer Einbusse um 6.83 Prozent.

Zuletzt verbuchte Invitation Homes einen Börsenwert von 16.78 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch