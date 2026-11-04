S&P 500-Papier Invitation Homes-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Invitation Homes von vor einem Jahr bedeutet

Am 04.11.2025 wurden Invitation Homes-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 28.62 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 3.494 Invitation Homes-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 92.94 USD, da sich der Wert einer Invitation Homes-Aktie am 03.11.2026 auf 26.60 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 7.06 Prozent eingebüsst.

Invitation Homes war somit zuletzt am Markt 15.49 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch