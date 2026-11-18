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18.11.2026 16:02:20
S&P 500-Papier Invitation Homes-Aktie: So viel Verlust hätte ein Invitation Homes-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Vor Jahren in Invitation Homes eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.
Das Invitation Homes-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Invitation Homes-Papier an diesem Tag bei 41.06 USD. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Invitation Homes-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 243.546 Invitation Homes-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Invitation Homes-Aktie auf 26.72 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 6’507.55 USD wert. Die Abnahme von 10’000 USD zu 6’507.55 USD entspricht einer negativen Performance von 34.92 Prozent.
Am Markt war Invitation Homes jüngst 15.62 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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