S&P 500-Papier Invitation Homes-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Invitation Homes von vor 5 Jahren verloren

Heute vor 5 Jahren wurde das Invitation Homes-Papier via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 40.30 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in das Invitation Homes-Papier investiert hätte, befänden sich nun 24.814 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 20.10.2026 669.98 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 27.00 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 33.00 Prozent vermindert.

Insgesamt war Invitation Homes zuletzt 15.79 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch